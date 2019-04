Premier League-klubber siger nej til ny CL-struktur

De 20 klubber, der spiller i den bedste engelske række, Premier League, har sammen erklæret sig som modstandere af en ny struktur i Champions League og andre europæiske klubturneringer.

Det skriver Premier League på sin hjemmeside.

- Alle klubber er enstemmigt enige om, at det er uhensigtsmæssigt, at de europæiske fodboldorganer laver planer, der ville ændre strukturen, kalenderen og konkurrenceevnen i de nationale turneringer, og vi vil arbejde sammen om at beskytte Premier League, står der blandt andet.

Kritikken kommer, efter at formanden for European Club Association (ECA), Andrea Agnelli, i sidste uge meddelte, at organisationen arbejder på at ændre Uefas klubturneringer fra 2024.

Ændringerne kommer angiveligt til at betyde, at der skal spilles flere kampe.

Blandt andet arbejder man på, at der i Champions League skal være et op- og nedrykningsspil, mens ECA også ønsker, at Champions League-kampe skal spilles i weekenden for at få flere seere.

Men det vil Premier League-klubberne ikke være med til, da de mener, at det går ud over den nationale liga.

- Vi har en fantastisk kombination af konkurrencedygtige fodbold og engagerede fans, som vi vil forsvare til det yderste.

- Vi vil nu arbejde sammen med FA (Det Engelske Fodboldforbund, red.) og andre ligaer for at sikre, at europæiske fodboldorganer forstår betydningen af dette og deres forpligtelse til at opretholde sunde og bæredygtige nationale fodboldligaer, står der på hjemmesiden.

De engelske klubber bakkes op af vicegeneralsekretær i European League (forbundet for europæiske professionelle fodboldligaer), Alberto Colombo.

- Vi vil altid beskytte vores weekender. Vi vil ikke tillade, at europæisk klubkonkurrence spilles i weekender.

- Fodboldfansenes passion er drevet af lokal fodbold og deres tradition for at gå på stadion med familie og venner lørdag og søndag, siger han til nyhedsbureauet Reuters.