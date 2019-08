Premier League-klubber er tæt på at slå transferrekord

Sene handler på sidstedagen af det engelske transfervindue var tæt på at betyde, at transferrekord blev slået.

I sommeren 2017 slog Premier League-klubberne transferrekord ved at handle ind for 1,43 milliarder pund (11,6 milliarder kroner).

Den rekord var tæt på at blive slået torsdag, da der var deadline for at købe spillere for de bedste engelske fodboldklubber.

Ifølge Deloitte købte Premier League-klubberne i sommerens transfervindue spillere for samlet set 1,41 milliarder pund (11,4 milliarder kroner), skriver BBC.

1,4 milliarder kroner brugte klubberne alene på sidstedagen til at hente 17 spillere.

Everton brugte flest penge på en enkeltstående handel på sidstedagen ved at hente angriberen Alex Iwobi fra Arsenal for 275 millioner kroner.

Torsdagens største salg stod Manchester United for, da den italienske klub Inter købte den belgiske angriber Romelu Lukaku for 599 millioner kroner.

Tidligere havde United hentet stopperen Harry Maguire i Leicester for 648 millioner kroner i den største handel af alle.

Arsenal brugte flest penge i sommerens transfervindue ved at spendere 1,25 milliarder kroner.

Torsdag hentede London-klubben Celtic-venstrebacken Kieran Tierney (202 millioner kroner) og Chelsea-stopperen David Luiz (65 millioner kroner).

Tidligere havde Arsenal også forstærket offensiven med Nicolas Pepe i den franske klub Lille. 583 millioner kroner kostede kantspilleren.

I forhold til 2017 er sommerens transfervindue ændret i England, så Premier League-klubberne i år samt sidste år kun kunne hente spillere indtil dagen før sæsonstart. De kan dog stadig sælge spillere.

Transfervinduet er stadig åbent i Spanien, Italien, Tyskland og Frankrig, så de bedste engelske klubber kan fortsat sælge spillere til eksempelvis disse lande.

Liverpool åbner Premier League-sæsonen fredag med hjemmekampen mod Norwich.