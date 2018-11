Premier League-dansker afviser nigeriansk landsholdsbejleri

Huddersfield-profilen Philip Billing har tænkt sig at repræsentere det danske landshold, hvis han en dag får muligheden.

Det oplyser den 22-årige midtbanespiller til BT, efter at det torsdag kom frem, at Nigerias tyske landstræner, Gernot Rohr, har forsøgt at lokke Billing til at stille op for Nigeria.

Billing bekræfter over for avisen, at hans agenter har været i kontakt med Det Nigerianske Fodboldforbund, men det frister ham ikke.

- Nej, jeg ser mig selv som dansker, og jeg spiller også på det danske U21-landshold. Så nej, det har jeg ikke tænkt på, hvis jeg skal være helt ærlig, siger Philip Billing til BT.

Som danskeren har forstået henvendelsen fra Nigeria, så er han blot blevet gjort opmærksom på, at det er en mulighed at repræsentere det afrikanske land, hvis han skulle ønske det.

Huddersfield-spilleren har i denne sæson været fast mand på midtbanen på Premier League-holdet, hvor han spiller sammen med Mathias "Zanka" Jørgensen og målmand Jonas Lössl.

Billing har endnu ikke fået sin debut på det danske landshold, hvilket betyder, at han endnu ikke er "låst" i landsholdssammenhæng. Det er blevet til otte kampe for det danske U21-landshold, der til næste år skal deltage ved EM i Italien.