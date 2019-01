Portugisisk storklub udpeger træner uden erfaring

Uerfarne Bruno Laga skal fremover stå i spidsen for Benfica på permanent basis.

Det meddelte Luis Filipe Vieira, der er præsident i den portugisiske storklub, mandag på et pressemøde i Lissabon.

Benfica skilte sig af med træner Rui Vitória i begyndelsen af januar, og siden har Bruno Lage været i trænersædet midlertidigt.

Det har kastet to sejre af sig i den portugisiske turnering, hvilket har skabt glæde i klubben.

- Han identificerer sig med denne klub, og han kender alt til Benfica og klubbens mål, siger Luis Filipe Vieira.

Bruno Laga er 42 år, og det opsigtsvækkende ved den permanente ansættelse er, at Laga ingen erfaring har med at stå i spidsen for et seniorhold på topplan.

Bruno Laga har heller ikke erfaring som topspiller med sig i jobbet.

Han har tidligere arbejdet i mange små portugisiske klubber, inden han i 2004 blev ungdomstræner i Benfica i en periode på otte år.

Siden har han været assistenttræner for Carlos Carvalhal i Sheffield Wednesday og Swansea, før han returnerede til Benfica i fjor, hvor han blev træner for klubbens andethold.

- Da jeg begyndte min karriere, drømte jeg om at blive fysisk træner med fokus på fitness. Så fik jeg jobbet i ungdomsafdelingen i Benfica og endte i Dubai og England. Det har været en naturlig udvikling, og jeg er meget stolt over at være nået hertil, siger Bruno Lage.

Luis Filipe Vieira afviste på pressemødet, at han skulle have været i kontakt med andre kandidater til jobbet.

José Mourinho, der for nylig blev fyret i Manchester United, har på rygteplan været sat i forbindelse med jobbet i Benfica.

- Jeg aner ikke, hvor den historie kom fra, siger klubpræsidenten dog.

Benfica har vundet det portugisiske mesterskab 36 gange, hvilket er rekord i landet. Klubben vandt mesterholdenes Europa Cup i 1961 og 1962.