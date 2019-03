Porto sender Roma i CL-mørket efter sent videodrama

FC Porto skulle langt ind i den forlængede spilletid, før et straffespark resulterede i en 3-1-sejr, der sendte AS Roma ud af Champions League.

Da det første opgør i Rom i ottendedelsfinalen var endt 2-1 til Roma, betød 3-1-sejren til Porto i returmødet avancement med 4-3 samlet.

Alex Telles scorede det afgørende mål efter 117 minutter på et straffespark, der blev dømt med hjælp fra videobilleder.

Porto svang taktstokken i indledningen og spillede offensivt, men opgøret var uden mål efter det første kvarter.

Det blev der ændret på efter 26 minutter. Bolden blev erobret fra Romas Kostas Manolas, og så var gæsterne på hælene i det hurtige spil fra hjemmeholdet.

Moussa Marega fandt Tiquinho Soares, som sendte bolden over målstregen til 1-0 til Porto. Føringen stod ved magt, efter at den tyrkiske dommer havde set situationen på video.

Det blev 1-1 syv minutter før pausen, da Porto-forsvarsspilleren Eder Militao begik et særdeles klodset straffespark og nedlagde Diego Perotti i feltet.

Muligheden blev køligt omsat til scoring af Daniele De Rossi, og den vigtige udebanescoring betød, at det igen var Porto, der jagtede minimum en scoring til at tvinge opgøret ud i forlænget spilletid.

Daniele De Rossi måtte lade sig udskifte inden pausen, og anden halvleg var otte minutter gammel, da Porto udlignede det hele og bragte sig foran 2-1.

Jesús Manuel Corona sendte bolden ind i feltet i venstre side, og Moussa Marega sørgede for at flugte den i mål.

Der blev ikke scoret mere i den ordinære spilletid, og så skulle holdene ud i forlænget spilletid.

Et drøn fra Edin Dzeko efter 110 minutter kunne have afgjort opgøret, men bolden sejlede over målet, og minuttet efter tillod Dzeko at brænde en endnu større mulighed.

Pludselig måtte dommeren ud og kigge på video efter en episode i den anden ende, og derefter valgte han at dømme straffe til Porto for en situation, hvor Alessandro Florenzi ifølge VAR-billederne hev i trøjen på Portos Fernando.

Alex Telles løb til bolden efter 117 minutter og hamrede den i mål. Dermed var Porto videre, mens Roma røg ud i ottendedelsfinalen, efter at holdet i sidste sæson nåede frem til semifinalen.