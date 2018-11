Polske kvinder fik én på låget

Serbien vandt en sikker sejr over et uinspireret polsk landshold i den første kamp i Danmarks pulje.

NANTES: Fredag aften åbnede Polen og Serbien kampene i Danmarks indledende pulje ved EM-slutrunden i franske Nantes, og det opgør vandt Serbien vandt 33-26.

Første halvleg var ellers en helt jævnbyrdig affære, hvor holdene skiftedes til at være foran med et mål eller to. Det var dog de polske kvinder, der kunne gå til pause med en snæver føring på 14-13.

En hel del af Polens mål blev scoret på kontra, da de faktisk var ret effektive til at straffe de mange fejl hos Serbien, der opnåede deres hidtil bedste resultat, da de tilbage i 2013 vandt sølv på hjemmebane.

Polen gik dog helt og aldeles bag af dansen i starten af anden halvleg, hvor de tabte det første kvarter med hele syv mål - og så var Serbien altså pludselig foran med 26-20.

Derefter var der egentlig ikke ret meget mere at komme efter i den kamp.

Unægtelig slapt af Polen, der nu er presset inden deres kamp mod Danmark på søndag, mens den serbiske indsats til gengæld var ganske fin.

Kampens helt store profil var serbiske Katarina Slezak ude på højre fløj, der blev kampens topscorer med i alt 11 mål, men også keeper Katarina Tomasevic, der tilbage i perioden 2007-09 spillede i Team Esbjerg, stod en god kamp.

Søndag kl. 15.00 møder Danmark og Polen hinanden.