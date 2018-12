Polsk profil: Nu skal vi jo slå Danmark

Det må i den grad give hende ret i, for allerede et kvarter før tid havde Serbien egentlig afgjort kampen til egen fordel.

Liv i EM-drømmene

- Vi er meget skuffede over vores præstation. Nu har vi gjort det svært for os selv, sagde polakken, der vurderer, at der nu skal en sejr til søndag eftermiddag mod Danmark for at holde liv i EM-drømmene.

- Men det er slet ikke forbi endnu. Vi tror stadig på det. Det skal vi gøre. Vinder vi over Danmark og senere også over Sverige, er alt fortsat åbent.

Det må man jo give Kudlacz-Gloc, der til daglig spiller i tyske Bietigheim sammen med danske Fie Woller, ret i - og selvom Danmark plejer at have et usædvanligt godt tag på polakkerne, er det faktisk de danske kvinder, som denne gang har revanche til gode.

Tilbage i september blev til nemlig til et nederlag på to mål i en Golden League-kamp i Aarhus. Det var i øvrigt i det opgør, at Mia Rej pådrog sig en alvorlig knæskade.

- Vi ved, at vi kan vinde over Danmark. Det har vi lige vist, men vi ved også, at det bliver en stor udfordring, vurderede Karolina Kudlasz-Gloc.