Polman og Holland buldrer mod EM-semifinalen

Det begynder for alvor at se rigtig fornuftigt ud for danske Helle Thomsen og det hollandske landshold ved EM-slutrunden i Frankrig.

Holdet vandt sine tre kampe i den indledende pulje og fik dermed fire point med videre til mellemrunden, som hollænderne søndag aften indledte med en super stærk præstation i kampen mod Cristina Neagu og Rumænien, der også løb ind til kampen med lutter sejre i bagagen.

Holland besejrede Rumænien med overbevisende 29-25 og førte faktisk flere gange i anden halvleg med hele seks mål.