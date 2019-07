Politiet finder ni laboratorier i stor doping-aktion

En fælles politiaktion i 33 lande over hele verden har ført til store dopingfund og flere anholdelser.

Det oplyser EU's politiagentur Europol mandag på sin hjemmeside.

Danmark er et af de lande, der har deltaget i den storstilede operation, som har fået navnet Viribus.

Operationen har haft til formål at optrevle den ulovlige handel med dopingstoffer og medicin.

Mandag offentliggjorde Europol de foreløbig resultater af indsatsen, der er blevet ledet af politiet i Italien og Grækenland.

Politiet i lande uden for Europa som USA og Colombia har også deltaget. Det samme har repræsentanter fra medicinalindustrien og Det Internationale Antidopingagentur, Wada.

Arbejdet har ifølge Europol ført til en fangst på 3,8 millioner beholdere med illegale dopingstoffer eller ulovlig medicin. Derudover er næsten 24 ton steroidpulver blevet beslaglagt.

Europol nævner, at 234 mennesker er blevet arresteret, og at det er lykkedes at optrevle 17 kriminelle grupper.

Samtidig har politiet i den store aktion fundet ni ulovlige laboratorier, hvorfra der er blevet produceret doping eller ulovlig medicin. Størstedelen af produktionen er foregået i Asien og Østeuropa.

De store mængder doping og medicin har primært været tiltænkt bodybuildere og amatørsportsfolk.