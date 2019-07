Politiet dropper alle anklager om voldtægt mod Neymar

Brasilianske politi har valgt ikke at rejse tiltale, efter at en model anklagede Neymar for voldtægt.

Brasiliansk politi har droppet alle anklager om voldtægt mod fodboldspilleren Neymar.

Det oplyser politichef i São Paulo Juliana Lopes Bussacos mandag ifølge det brasilianske medie Globo.

Politiet har færdiggjort en undersøgelse, der blev sat i gang, efter at den brasilianske model Najila de Souza anklagede Neymar for voldtægt.

Her har politiet ikke kunnet finde nok beviser, og derfor har det besluttet ikke at rejse tiltale mod den brasilianske fodboldspiller, der til daglig spiller i Paris Saint-Germain.

Najila de Souza har beskyldt Neymar for i fuldskab at have voldtaget hende på luksushotellet Sofitel Paris Arc De Triomphe i Paris 15. maj. Her mødtes de, da Neymar havde inviteret kvinden gennem det sociale medie Instagram.

Neymar har siden begyndelsen nægtet sig skyldig og sagt, at deres forhold var samtykkende.

Politiets resultat af undersøgelsen vil blive sendt til anklagemyndigheden tirsdag.

Her vil anklageren have 15 dage til at afgøre, om den vil gå videre med sagen.