Politi om forsvundet fodboldspiller: Overlevelseschance er lav

Politiet indstiller for natten eftersøgningen af fodboldspiller Emiliano Sala og piloten i det fly, der mandag aften forsvandt fra radaren.

Det skriver politiet på øen Guernsey i Den Engelske Kanal på Twitter tirsdag klokken 18.

Planen er at genoptage eftersøgningen onsdag morgen.

Chancerne for, at Sala og piloten er i live, er ifølge politiet små, hvis flyet er landet på vandet.

I løbet af dagen er der blevet set flydende objekter i vandet, men man har ikke kunne bekræfte, hvorvidt de stammer fra det forsvundne fly, oplyser politiet.

Tidligere tirsdag blev det bekræftet, at Emiliano Sala var om bord på flyet, der var på vej fra Nantes til Cardiff, da det pludselig forsvandt på myndighedernes radar cirka 20 kilometer fra kanaløen Guernsey.

28-årige Sala blev i lørdags af Premier League-klubben Cardiff købt fri af Nantes for et beløb svarende til cirka 127 millioner kroner. Argentineren underskrev en tre og et halvt år lang kontrakt med Cardiff.

Cardiff udtrykte tidligere tirsdag bekymring for Emiliano Salas tilstand.

- Vi er meget bekymrede over at høre de seneste nyheder om, at et fly er forsvundet i Den Engelske Kanal i nat. Vi venter en bekræftelse, før vi kan sige yderligere.

- Men lige nu er vi meget bekymrede for Emiliano Salas sikkerhed, siger Cardiff-formand Mehmet Dalman.

Inden skiftet til Cardiff scorede Sala 12 mål i denne sæson i Ligue 1. Det rækker aktuelt til en delt femteplads på ligaens topscorerliste.

Nantes har som følge af Salas forsvinden fået rykket klubbens kommende to kampe.

Det drejer sig om en pokalkamp mod Entente SSG, der skulle være blevet spillet onsdag. Den kamp bliver nu afviklet søndag, hvilket betyder, at den planlagte ligakamp mod Saint-Etienne søndag rykkes til onsdag 30. januar.