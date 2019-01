Politi indstiller eftersøgning af fodboldspiller

Politiet på øen Guernsey indstiller eftersøgningen af den argentinske fodboldspiller Emiliano Sala og piloten i det fly, der mandag forsvandt.

Det oplyser politiet på Twitter torsdag eftermiddag.

Politiet har trods hjælp fra andre myndigheder hverken været i stand til at finde spor efter flyet eller efter de to passagerer.

Chancen for, at Emiliano Sala og pilot David Ibbotson er i live, er ekstremt små, skriver politiet.

Selv om myndighederne stopper eftersøgningen, har man bedt skibe og fly, der passerer igennem området, om at holde øje med, om der dukker spor op fra enten fly eller passagerer.

Politiet oplyser, at man har gennemsøgt et område på cirka 4400 kvadratkilometer - nogle steder mere end én gang - samt undersøgt telefondata og satellitbilleder i løbet af eftersøgningen.

Samlet set har eftersøgningen varet mere end 24 timer, og der er undervejs blevet brugt tre fly, fem helikoptere og to redningsbåde.

Den 28-årige argentiner var mandag på vej til Wales, efter at han i lørdags blev købt fri af sin kontrakt med franske FC Nantes for et beløb svarende til cirka 127 millioner kroner.

Han havde netop underskrevet en tre et halvt år lang kontrakt med Premier League-klubben Cardiff.

Tidligere på ugen skrev flere argentinske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Sala kontaktede flere af sine venner fra flyet og fortalte om problemer.

- Jeg er om bord på et fly, der virker til at være ved at falde fra hinanden.

- Hvis I ikke har hørt fra mig om halvanden time, så ved jeg ikke, om der bliver sendt nogen ud for at lede efter mig. Jeg ved ikke, om det overhovedet er muligt, sagde Emiliano Sala.

- Åh Gud, jeg er virkelig bange, slutter beskeden.

Talebeskeden er blevet verificeret af fodboldspillerens far, Horacio Sala.