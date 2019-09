Politi anholder Juventus-fans for billetsnyd og vold

På banen har Juventus vadet i succes i Italien det seneste årti, men en hård kerne af klubbens fans har tilsyneladende haft mere end almindelig svært ved at holde sig på den rigtige side af loven uden for kridtstregerne.

Mandag slog italiensk politi til og anholdt 12 af klubbens hardcore fans, der menes at være involveret i kriminel aktivitet såsom afpresning, hvidvaskning af penge og vold.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Anholdelserne sker på baggrund af mere end et års efterforskning. Angiveligt har de 12 fans afpresset ledere inden for billetsalg i klubben for at få billigere billetter til venner.

Blandt andet skulle de have truet med at synge racistiske sange på lægterne, så klubben ville få bøder. Derudover har de opført sig aggressivt og mobbet medfans, som havde købt billet til pladser, som de anholdte fans ville bruge.

- Vold er en del af livet for disse mennesker. End ikke børns tilstedeværelse stoppede dem, siger anklager Patrizia Caputo på en pressekonference.