Polen slår belgiske favoritter i målrig U21 EM-åbner

Polen hentede tre vigtige point med en 3-2-sejr over Belgien, da U21-EM blev sparket i gang i Italien.

Polen fik en god indledning på U21-EM i fodbold, da Belgien søndag blev besejret 3-2 i turneringens åbningskamp.

Polen, som Danmark sluttede foran i kvalifikationen til EM-slutrunden, tog dermed et vigtigt skridt i jagten på at komme videre fra gruppespillet.

Belgien var favoritter på forhånd og kom også planmæssigt foran 1-0 efter lidt over et kvarter, da Aaron Iseka Leya lagde en flad tværaflevering ind i det polske felt.

Isaac Mbenza kom løbende og dirigerede bolden i nettet bag Polen-keeper Kamil Grabara, der i foråret har været målmand i AGF i Superligaen.

Føringen holdt dog kun i ti minutter, så udlignede Szymon Zurkowski på et langskud til 1-1.

Stillingen holdt til pausen, og seks minutter inde i anden halvleg slog polakkerne til igen efter et præcist hjørnespark.

Belgien snorksov i forsvaret, og Krystian Bielik steg til vejrs og headede i jorden, så den snød Belgien-keeper Nordin Jackers.

Sebastian Szymanski øgede til 3-1 for Polen med ti minutter igen, men fire minutter senere fik Dion Cools reduceret på et hovedstød for Belgien til slutresultatet.

Senere søndag mødes Italien og Spanien i samme gruppe.

Vinderen af de tre grupper samt den bedste toer går videre fra gruppespillet.