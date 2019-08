Polen Rundt neutraliserer etape efter dødsfald

Arrangørerne af cykelløbet Polen Rundt har valgt at neutralisere tirsdagens 4. etape efter Lotto Soudal-rytteren Björg Lambrechts tragiske dødsfald på mandagens etape.

Det skriver formanden for de professionelle cykelrytteres forening i Polen, Jaroslaw Marycz, på Twitter.

- 4. etape af Polen Rundt bliver neutraliseret. Rytterne kører fra start til mål, men de kører kun én omgang (på rundstrækningen, red.). Intet væddeløb, skriver han.

- Hvis Lotto Soudal stiller til start, vil holdet køre først over målstregen foran feltet.

Bjorg Lambrecht styrtede på den 150,5 kilometer lange etape, som begyndte i Chorzow og havde målstreg i polske Zabrze.

Vejene i Polen var glatte på grund af regnvejr. Han tabte i høj fart kontrollen med cyklen og ramte ind i nogle betonrør i vejkanten.

Efter styrtet blev Bjorg Lambrecht ifølge AFP genoplivet på stedet og dernæst transporteret i ambulance til et hospital i byen Rybnik.

Men her var det ikke muligt for lægerne at redde hans liv. Han døde på operationsbordet.

Bjorg Lambrecht var i gang med sin anden sæson som professionel, og han var betragtet som et af Belgiens største talenter.

På Lotto Soudal var han sidste år holdkammerat med danske Lars Bak, mens Rasmus Byriel Iversen i år har været kollega på det belgiske mandskab.

Sidste år blev han nummer to ved U23-VM, og i 2017 vandt han U23-udgaven af Liége-Bastogne-Liége.

I juni vandt han ungdomskonkurrencen i Critérium du Dauphiné, hvor han samtidig sluttede på en samlet 12.-plads.

Det var også i juni, at Lotto Soudal kvitterede for de gode resultater ved at forlænge kontrakten med to år mere.