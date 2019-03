Med en sikker sejr i Gudme over polske Pulawy skal GOG blot hente et point hos spanske Granollers på søndag, før fynboerne er klar til kvartfinalerunden i EHF Cuppen.

Håndbold: GOG er snublende nær avancement fra gruppespillet til kvartfinalerunden i EHF Cuppen.

Lørdag aften vandt GOG 41-29 over polske Pulawy efter føring 21-19 ved pausen, og den sejr betyder, at hvis GOG spiller uafgjort mod eller vinder over spanske Granollers i sidste runde af gruppespillet på søndag, ja, så vil fynboerne være klar til en spændende kvartfinalerunde.

GOG er med seks point sikker på at blive toer i gruppe D efter suveræne THW Kiel. Det er kun de tre bedste af de fire toere, der går videre til kvartfinalerunden, fordi Kiel som vinder af gruppe D har kvalificeret sig direkte til Final 4 på hjemmebane den 17. og 18. maj.

I den forbindelse fik GOG lørdag aften hjælp af ligarivalerne fra TTH Holstebro, der på udebane vandt 28-22 over rumænske HC Dobrogea Sud Constanta i gruppe C. Toeren i den gruppe - TTH eller rumænerne - kan dermed højest nå seks point. Dermed er vejen banet for GOG med point i Catalonien.

GOG's modstander i en eventuel kvartfinalerunde bliver en af de tre øvrige gruppers nummer et - sandsynligvis tyske Füchse Berlin, kroatiske RK Nexe eller FC Porto Sofarma fra Portugal.

Samtidig blev det lørdag aften klart, at Granollers ikke vil have noget at spille for på søndag, når spanierne tager imod GOG. Det sørgede THW Kiels nemlig for med en sejr 34-28 over Granollers på hjemmebane.