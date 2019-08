Fodbold: Alt er som bekendt vand ved siden af Ærø, og på den smukke ø i det sydfynske øhav har de et fodboldhold, der gang på gang viser ukuelig fightervilje og nægter at overgive sig.

Flere gange siden årtusindskiftet har Marstal/Rise sendt højere rangerende mandskaber ud af pokalturneringen, og det skete igen tirsdag aften, hvor det ærøske fynsseriehold hjemme på Marstal Stadion sendte Kolding Boldklub fra Danmarksserien ud med en 5-3-sejr efter forlænget spilletid.

Den ordinære kamp sluttede 3-3 efter to mål af Marstals Emil Grydehøj og et af Nicolaj Grydehøj. 10 minutter inde i forlængelsen scorede den 22-årige slagterlærling Tobias Holm til 4-3 på straffespark, og Johan Jonge lukkede kampen med scoringen til 5-3 to minutter før tid til stor jubel på Reberbanen i den stolte skipperby, mens Kolding-spillerne måtte rejse tomhændet hjem med færgen retur til fastlandet.

Flere andre fynske hold gik videre fra tirsdagens kampe.

Marienlyst vandt 3-1 hjemme over Hedensted i et opgør mellem to danmarksserieklubber. De to hold mødtes også i sæsonpremieren i fredags, hvor det blev 0-0. Men Marienlyst, der i sommer rykkede ned fra 2. division, fik en sejr i pokalturneringen og er klar til 2. runde.

En anden nedrykker fra 2. division, Tarup-Paarup, fik en succes-oplevelse i pokalen med en sejr på 6-1 ude over Sædding/Guldager fra den jyske Serie 1.

Otterup fra Danmarksserien måtte kæmpe hårdt for sejren mod Flemløse/Haarby fra Fynsserien. Otterup var bagud ved pausen, men Otterup vandt 2-1 på et sejrsmål af Andreas Agermose Hansen i kampens sidste minut.

Det lavest rangerende fynske hold, Odense-klubben Chang fra Serie 1, var hjemme på anlægget i Kochsgade ude i et sandt pokaldrama mod Sønderborg fra Jyllandsserien. Der stod 1-1 efter ordinær tid og 2-2 efter de to gange 15 minutters forlængelse. Men i straffesparkskonkurrencen scorede Sønderborg tre gange og Chang kun to gange, så Sønderborg vandt 5-4 efter straffesparkskonkurrence.

Endelig vandt Middelfarts 2. divisionshold 1-0 på Høje Bøge Stadion i Svendborg over SfB-Oures tophold i Danmarksserien foran 703 tilskuere på et mål af Rasmus Fink i anden halveg af den forlængede spilletid.

Der er lodtrækning til 2. runde 15. august. 2. runde spilles 3.-5. september.