Pokalsemifinale: Larsens rengøring tørrede gulv med pinlige Randers HK

Nykøbing Falster Håndbold med fynske Jakob Larsen som cheftræner kørte over et kyst Randets HK, der tabte 18-37 i lørdagens første pokalsemifinale.

Efter otte minutter var stillingen 5-0 til Nykøbing, og samtlige tilskuere kunne se, at det ville blive en usædvanlig ensidig forestilling i forhold til, at de sad til et pokalslutspil. Nedsablingen var i perioder decideret pinlig for kronjyderne.

Håndbold: Jakob Larsen - tidligere mangeårig cheftræner for GOG's herrer, nu cheftræner i Nykøbing Falster Håndbold - stormede ind i søndagens pokalfinale ved Final 4 efter at have tørret gulv med Randers HK i semifinalen. 37-18 endte semifinalen, efter at Jakob Larsens tropper havde ført 19-7 ved pausen.

Han får ønskefinalen

Jakob Larsen var både glad og overrasket efter semifinalen. Da han kom ud af omklædningsrummet, sagde han:

- Jeg har aldrig set sådan et resultat i en pokalsemifinale. Vort forsvar kom meget stærkt ud - aggressivt. Jeg er imponeret over, at mine spillere fandt så flot sammen så hurtigt efter at være splittet til atomer rundt om på diverse landshold. Vi har kun haft fire træninger efter EM.

- Men var det ikke en uværdig semifinale?

- Jeg er selvfølgelig glad for, at det gik så nemt for os, så mine spillere kunne spare kræfter. Nu håber jeg bare, at Esbjerg og Odense kommer ud i en rigtig hård kamp. Men for alle dem, der så på, ja, der var det selvfølgelig en uværdig håndboldkamp.

Jakob Larsen havde efter sin semifinale Odense HC som ønskemodstander i finalen. Og det ønske fik han altså opfyldt. Han sagde:

- Jeg er nødsaget til at møde Odense og min hustru (Kamilla Larsen, tidligere Kristensen, red.)! Esbjerg vil i givet fald have hjemmebane med et fanatisk publikum. Jeg vurderer også, at Odenses stationære angrebsspil ligger bedre til vort stationære forsvarsspil.