Pokalnederlag: Nu kigger Middelfart frem mod topopgør

Middelfart Boldklub tabte 0-2 til Skive i pokalturneringen, men nu ser vestfynboerne frem mod et spændende topopgør i Aarhus på lørdag.

Fodbold: Middelfart Boldklub er ude af pokalturneringen.

Det blev en realitet foran 214 tilskuere på Vestfyn, da Skive fra 1. division var på besøg i anden runde og vandt 2-0.

Det blev hurtigt op ad bakke for Middelfart, da Christoffer Østergaard gjorde det til 1-0 for gæsterne allerede efter seks minutter, og gæsterne lukkede i realiteten opgøret med scoring på straffespark ved Jeppe Mogensen mindre end et minut efter pausen.

Nederlaget skal også ses i lyset af det, som sportschef og direktør, Søren Godskesen, kalder "roteringer" men som reelt også var pause til nogle af holdets profiler før et meget spændende topopgør i 2. division på lørdag i Aarhus - mod Aarhus Fremad. Der var således pause til Casper Johansen, Casper Radza i målet, Kim Elgaard og Kristoffer Gjerttermann.

Mads Aasgaard har været ude i ni måneder med en korsbåndsskade, men den stærke tekniske spiller var tilbage mod Skive fra start. Han måtte dog gå ud efter 25 minutters spil med smerter i lysken.

- Vi er ikke tilfredse med kampens første halve time. Der spillede vi ikke på niveau, fastslår Søren Godskesen, der tilføjer:

- Til gengæld spillede vi rigtig godt i det sidste kvarter at første halvleg, hvor Frederik Høgh var tæt på at udligne, da han var alene med Skives målmand. Men selvfølgelig blev det så en rigtig skidt start på anden halvleg for os.

Middelfart Boldklub ligger på andenpladsen i rækken med 16 point - et point efter AB. Aarhus Fremad på tredjepladsen har også 16 point.

Det kan ikke blive meget mere spændende på lørdag i 2. division.