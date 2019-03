Pokallodtrækning: Lokalopgør og kassekampe i vente for fynske hold

Tved topper 3. division efter 19 sejre i 20 kampe og slog i sidste pokalrunde et højere rangeret hold ud, da Rødovre fra 2. division blev besejret 25-17 i Tvedhallen. Odense vandt i sidste pokalrunde 35-15 over SUS Håndbold fra 3. division.

GOG til hovedstaden

I mændenes pokalturnering er der kun to fynske hold tilbage. GOG fra toppen af ligaen skal en tur til hovedstaden for at møde Stadion fra 2. division. Stadion overraskede i sidste pokalrunde ved at sende Otterup fra 1. division ud med en sejr på 27-24. GOG gik videre ved at eliminere Svendbog Håndboldklub fra 3. division med 38-22.

HC Odense, der i disse uger kæmper for at undgå nedrykning fra 1. division, kan se frem til et pokalmøde mod et ligahold, der også har nedrykningstruslen inde på livet. HC Odense tager imod TMS Ringsted, der ligger sidst i ligaen og med to runder igen har tre point op til næstsidstepladsen.

HC Odense vandt i sidste pokalrunde 30-25 over Køges bundhold i 1. division, mens TMS Ringsted gik videre ved at slå SUS Nyborg fra 2. division 32-24.

Kampene i sjette runde skal være afviklet senest 16. maj.