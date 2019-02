Pokallodtrækning: GOG i sydfynsk pokalopgør for andet år i træk

Håndbold: For andet år i træk bliver der et lokalopgør i pokalturneringen mellem to af de stolte håndboldklubber i Svendborg Kommune, GOG og Svendborg Håndboldklub. Ved lodtrækningen til femte runde hos mændene ramlede Svendborg Håndboldklub fra 3. division ind i GOG's ligatophold. Kampen skal spilles i Svendborg Idrætshal.

Da de to klubber mødtes 13. marts sidste år, vandt GOG 37-17 efter føring på 18-11 ved pausen foran cirka 500 tilskuere, men de lyseblå fra Svendborg kunne glæde sig over, at de førte 2-1 mod de gule storfavoritter fra Gudme.

SUS Nyborg fra 2. division får også fornøjelsen af et ligahold i næste pokalrunde. SUS Nyborg skal hjemme møde TMS Ringsted.

HC Odense, der kæmper for overlevelse i 1. division, trak hjemmebane mod det absolutte bundhold i samme række, Køge, som pudsigt nok har hentet holdets eneste sejr mod netop HC Odense. De to hold mødes i øvrigt også i en 1. divisionskamp i Dalum fredag 15. februar.

Otterup HK fra 1. division skal en tur til Brønshøj for at møde den traditionsrige hovedstadsklub IF Stadion, der spiller i 2. division.

Faaborg ØH fra 2. division skal hjemme møde københavnerklubben Ajax fra 1. division.