Basketball: I et langt grundspil i Basketligaen er et nederlag til at leve med. Der kommer altid en kamp til, og til syvende og sidst handler det om at præstere i slutspillet, der indledes med kvartfinaler 21. marts.

Men i pokalturneringen er hver kamp liv eller død. Vinderen går videre, taberen ryger ud. Derfor er der lagt i kakkelovnen til et hedt basketbrag i Svendborg Idrætscenter, HK Midt Arena, mandag aften klokken 19.00. Svendborg Rabbits tager imod Randers Cimbria i en pokalkvartfinale mellem Basketligaens nummer tre og fem. Rabbits har to point mere end Randers i tabellen.

En af Rabbits-spillerne, den 24-årige forward Peter Møller, glæder sig til knald-eller-fald-kampen.

- Det er længe siden, jeg har spillet en pokalkamp, siger Peter Møller, der op til denne sæson vendte hjem til Dannmark efter fire år med basketball i USA.

Inden han tog til USA, spillede han for Værløse, hvor han blev kåret til årets talent i Basketligaen. Nu står han med muligheden for at komme tæt på sin første pokalfinale. Vinderen af mandagens kamp er i semifinalen, og Peter Møller tror på sejr over Randers.

- Vi er på hjemmebane, og vi har lige spillet en god kamp mod Bakken Bears, siger Peter Møller.