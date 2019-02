Pokalhåndbold: SUS Nyborg håber på ny overraskelse

Håndbold: Sidste forår vandt SUS Nyborg fra 2. division 31-30 over TMS Ringsted i pokalturneringens 1/16-finale. Torsdag klokken 19.00 står de to hold igen over for hinanden i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter i pokalturneringens 5. runde.

TMS Ringsted trænes af Christian Dalmose, og ligaoprykkerholdet tabte mandag 24-27 hjemme til Nordsjælland, og dermed ligger midtsjællænderne stadigvæk sidst i ligaen.

Foruden den karismatiske træner tæller TMS Ringsteds trup flere kendte ansigter, også fra det østfynske område, oplyser SUS Nyborg i en pressemeddelelse. Således er både Benjamin Pedersen, som er født og opvokset i Ullerslev og som indledte sin håndboldkarriere i SUS Håndbold, og Sebastian Thor, tilsvarende fra Ørbæk, begge solide forsvarskæmper og stregspillere hos TMS Ringsted.

SUS Nyborg hentede i søndags en vigtig sejr på 29-28 ude over bundholdet Skjern i 2. division på et sejrsmål af Simon Elsborg 15 sekunder før tid, og dermed fik SUS Nyborg på ottendepladsen lidt luft ned til nedrykningsstregen.