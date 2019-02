Pokalhåndbold: Fynsk spion i Helsingør

Håndbold: Tirsdag aften skal DHG's kvinder fra 1. division på pokaltogt til Helsingør.

Fynboerne ligger nummer tre i 1. division - og på en aktuel playoffplads til oprykning - mens Helsingør Håndbold er nummer fem i 2. division, pulje 3, der har to absolutte tophold, HIK og Rødovre.

- Men jeg vil stadig kalde Helsingør et tophold, konstaterer Nicolai Gynther, seniorformand i DHG - med tilføjelsen:

- Vi forbereder os altid godt til vore kampe, og vi har haft en spion i Helsingør, der fortæller om et godt kæmpende hold med et godt presspil og en stærk målmand. Vi går efter at vinde alle vore kampe - i divisionen og i pokalen - så vi går seriøst til værks.

Der er tale om en kamp i pokalturneringens femte runde.

Opgøret bliver dog uden profilen Frida Maag Damgaard, der torsdag spiller U18-topkamp på Frederiksberg.

- Vi kan ikke trække for store veksler på en spiller, der også har sin skole at passe, fastslår Nicolai Gynther.

På mandag skal DHG ud i et interessant opgør i divisionen, når odenseanerne skal en tur sydpå og møde formstærke Gudme HK. Hjemmeholdet har noget at hævne efter at være blevet rundbarberet i Dalumhallen med slutresultatet 30-19 til DHG tidligere på sæsonen.