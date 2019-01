Pokalgyser i Næstved: Svendborg Rabbits på jagt efter første finale i fem år

Basketball: Hvis Svendborg Rabbits søndag vender hjem fra Næstved med en sejr i pokalsemifinalen, vil Rabbits for første gang i fem år være i en finale. For en halv snes år siden var Svendborg Rabbits nærmest fast deltager i DM-finaler og pokalfinaler, men klubbens seneste pokalfinale var i januar 2014, og den seneste DM-finale med Svendborg Rabbits var i foråret 2013.

Men nu har de vilde kaniner chancen for igen at stå i en finale, og på forhånd ligner søndagens pokalsemifinale i Næstved en lige kamp. Rabbits har vundet sæsonens to første indbyrdes opgør i Basketligaen - 94-89 i Næstved i oktober og 84-75 i Svendborg i november. Men siden har Næstved forstærket sig med tre nye udlændinge, og Næstved har ikke tabt siden nytår, hvor det er blevet til tre ligasejre og en sejr i pokalkvartfinalen.

Svendborg Rabbits er desuden svækket med skader til landsholdsspillerne Peter Møller og Sebastian Åris. Peter Møller forventes ikke at blive klar til søndagens kamp, mens Sebastian Åris testes på selve dagen. Sebastian Åris er med sin energi og gode blik for sine holdkammerater en af de vigtige spillere hos Svendborg Rabbits, og han er med et snit på 5,2 assister pr. kamp nummer to på ligaens assist-liste.