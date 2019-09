Pokalchok på Nordfyn: Otterup lammetævede divisionshold

Otterups danmarksseriehold udspillede FC Sydvest fra 2. division og vandt 4-0 i flot pokalkamp. Otterups træner, Chris Margaard, håber at trække et af de store superligahold i næste runde.

- Vi skulle undgå, at det blev en slagudveksling. Vi spillede i vinkler og fandt de kanaler, der var op gennem midten. Vi valgte at flytte Mark Tubæk fra kanten ind på midten, hvor han skulle vinde de rum, der var.

Offensiv styrke

Jonas Willemoes bragte Otterup foran midt i første halvleg, da angriberen gled bolden i mål fra en spids vinkel, efter at Sydvests målmand Viktor Rasmussen var kommet på mellemhånd.

På tre minutter i starten af anden halvleg udspillede Otterups vævre angribere det tunge sønderjyske forsvar med to scoringer sat ind af Andreas Hansen.

Minuttet efter scoringen til 3-0 begik en frustreret Sydvest-spiller William Møller et groft frispark mod Otterups anfører Jonas Wind, der blev savet ned ude ved sidelinjen og skadet måtte udgå. Den rødklædte sønderjyde slap med gult kort, men burde have haft et kort i samme farve som sin trøje.

FC Sydvest forsøgte at lægge pres på, men uden succes. De fikse driblinger fra den lille tekniker Silas Songani førte ikke til noget brugbart over for et godt organiseret hjemmehold.