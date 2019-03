AaB-angriberen Lucas Andersen var søndag med til holde liv i spændingen i Superligaen, da han sikrede nordjyderne 3-3 ude mod Brøndby. Med en sejr var Brøndby garanteret en plads i top-6, men udligningen betyder, at Brøndby fortsat er i fare for at misse mesterskabsspillet. Grundspillet afgøres på søndag.