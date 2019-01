Pogba hylder Solskjær: Han har givet mig smilet tilbage

Under Ole Gunnar Solskjær har Paul Pogba igen fået en central rolle på Manchester Uniteds hold.

Den franske fodboldstjerne Paul Pogba er stærkt begejstret for at arbejde under den nye, midlertidige Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær.

Pogba har ikke blot genfundet formen, efter at nordmanden har afløst José Mourinho i managersædet. Han har også fået arbejdsglæden tilbage.

- Før manageren tiltrådte, var jeg i skyggen, på bænken, og det accepterede jeg.

- Det er skønt at spille igen. Jeg smiler hele tiden, siger Paul Pogba ifølge AFP.

Pogba var sidste sommer med til at vinde VM med det franske landshold, men karrieren i den engelske storklub var ved at løbe af sporet i efteråret.

Forholdet til Mourinho var elendigt, og Pogba fik hård kritik for sine præstationer, inden han endte på udskiftningsbænken i portugiserens sidste uger som United-manager.

Under Ole Gunnar Solskjær har Manchester United vundet seks kampe på stribe, og Pogba har på ny etableret sig som en central figur på midtbanen.

Pogba og Solskjær kender hinanden fra franskmandens første ophold i klubben fra 2009, hvor nordmanden stod i spidsen for reserveholdet.

- Det er en fornøjelse at blive genforenet med ham, siger Pogba.

- Han gør et rigtig godt stykke arbejde. Som tidligere spiller kender han mentaliteten i denne klub. Han er kommet tilbage for at hjælpe os, og det går virkelig godt, lyder det fra Pogba.

Manchester United har mulighed for syvende sejr i træk på lørdag, når holdet hjemme møder Brighton i Premier League.