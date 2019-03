Podcast: Abildtrup & Rasmussen ser frem mod braget mod Brøndby

Fodbold: OB får på søndag besøg af Brøndby i tredjesidste runde af Superligaens grundspil, og der står mere på spil end længe set.

Brøndby er på tredjepladsen, og OB ligger lige efter, og så er det simpel logik for alle, at kampen er yderst vital. Formentlig er fire point nok for OB til en en top-seks plads, men i de to sidste runder skal OB en tur til AGF og slutter med Randers hjemme på Nature Energy Park, så et nederlag mod Brøndby vil sætte alt på spidsen.

I magasinet Abildtrup & Rasmussen kommer d'herrer ind på en masse detaljer om holdopstillinger, taktik, mulige rokader i opstillingerne - og der bliver som sædvanlig tid til lidt nostalgi.

Talen kommer ind på et OB-billede fra 1995, hvor hele truppen er i træningslejr i Rio få uger efter "Miraklet i Madrid", og spillerne og anekdoter om dem bliver gennemgået, og hidtil ukendte detaljer dukker op.

Magasinet kan høres herover - og Rio-billedet kan ses på Facebook-siden "Alt om OB" samt herunder: