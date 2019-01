Playmaker: Vi skulle have skruet bissen på mod Norge

Danmark spillede en flot kamp i de første 45 minutter mod Norge, som dog var ved at skabe spænding til slut.

Nervøsitet og stress prægede den danske afslutning mod Norge, og det må helst ikke gentage sig ved VM.

Det mener Rasmus Lauge, som først og fremmest var lettet over Danmarks sejr på 30-26 over Norge.

Men han så også malurten i det danske VM-bæger i de sidste 10-15 minutter af kampen.

- I de sidste 15 minutter ville vi egentlig gerne have skruet bissen på og bare lukket det lort. Det gjorde vi ikke helt, siger Lauge.

Danmark gik fra en føring på 25-16 til blot 27-25, inden kampen blev lukket.

- Vi begyndte at skyde på lidt halve chancer og havde ikke den beslutsomhed, som vi gerne ville have. Så kom der fart i nordmændene, som øjnede en lille mulighed.

- Vi fik heldigvis lukket det ned og hevet sejren hjem til sidst, siger Lauge.

Playmakeren gestikulerede til sine holdkammerater og signalerede "ro på" i slutminutterne, hvor et par danske scoringer endte med at lukke kampen.

- Der var ingen grund til at være nervøse eller at stresse. Vi er så dygtige alle sammen, og der er mange ting, jeg ikke kan nå at sige. Så måtte jeg prøve med kropssprog, og det siger også meget.

- Jeg var sikker på, at vi kunne hive os op igen. Men det var ti lidt for lange minutter med for lavt niveau.

- Ti minutter er næsten for lang tid mod så godt et hold som Norge. Det skal vi arbejde på. Vi kan ikke gå sådan ned i kadence, lyder det fra Lauge.

Han roste også Mikkel Hansen, der scorede 14 mål i sejren.

- Mikkel er Mikkel. Det er dejligt, at han for alvor stempler ind. Han havde absolut ikke spillet dårligt indtil nu, men det er den Mikkel, som vi ved, kan spille på det niveau, siger Lauge.