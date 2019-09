Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) tidligere præsident Michel Platini kan om kort tid være tilbage i en ny rolle i fodboldverdenen.

I hvert fald siger franskmanden i et interview med den schweiziske tv-station RTS, at han agter at gøre comeback, når hans karantæne udløber 7. oktober.

- Jeg kommer tilbage. Jeg ved ikke hvor eller hvordan. Jeg kan ikke blive ved med at være holdt tilbage af en karantæne, der blev uddelt af nogle idioter, siger Platini til RTS ifølge AFP.

Platini modtog af Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) Etiske Komité en karantæne fra alle fodboldaktiviteter på otte år i 2015.

Straffen blev i 2016 reduceret til seks år af Fifas appelkomité, før Den Internationale Sportsdomstol (CAS) senere samme år reducerede karantænen til fire år.

Platini trak sig officielt som præsident for Uefa i maj 2016.

Karantænen modtog han på grund af en mistænkelig overførsel på to millioner schweizerfranc (godt 13 millioner kroner) fra den tidligere præsident for Fifa Sepp Blatter til Platini, som komitéen ikke kunne finde belæg for.

Også Sepp Blatter fik karantæne fra fodbold.

I interviewet med RTS hævder Platini, at han dengang var "offer for et komplot".

I juni blev den tidligere topspiller tilbageholdt af fransk politi og afhørt i mange timer som led i efterforskningen af mulig korruption i forbindelse med tildelingen af diverse slutrunder i fodbold.

Den tidligere Uefa-præsident har nægtet sig skyldig i alle anklager.

- Det tog lang tid, men det kunne ikke være anderledes med alle de spørgsmål. De spurgte mig om EM i 2016, VM i Rusland, VM i Qatar, Paris Saint-Germain og Fifa, sagde Platini efter afhøringen ifølge AP.

Som spiller modtog Platini Ballon d'Or tre gange. Det gjorde han tre år i træk i 1983, 1984 og 1985.

Han var også en stor profil på det franske landshold, hvor han fik han 72 kampe.