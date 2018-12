Planen er klar: Klavs Bruun vil have slebet kontrakniven

Sejre giver energi, sejre giver selvtillid, og sejre giver godt humør.

Og energi, selvtillid og godt humør var nøgleord, da de danske håndboldkvinder mandag aften i en mindre idrætshal på gymnasiet Jean Vincent i franske Nantes fik stivheden ud af kroppen efter søndagens storsejr over Polen og samtidig lagde sidste hånd på forberedelserne til tirsdagens tredje og sidste kamp i den indledende pulje ved EM-slutrunden.

Serbien venter lige om hjørnet. De er pisket til at vinde over danskerne, hvis de ikke skal over i mellemrunden uden point og dermed reelt vil have udspillet deres chancen, inden det hele sådan for alvor bliver sjovt.