Pistoltegn giver doublespecialist stor bøde i US Open

Mike Bryan skal betale godt 67.000 kroner for at pege sin ketsjer mod en linjedommer under en US Open-kamp.

Den amerikanske doublespiller Mike Bryan har fået en bøde på 10.000 dollar svarende til godt 67.000 kroner for usportslig optræden under en US Open-kamp søndag.

Mike Bryan, der spiller sammen med sin tvillingbror, Bob Bryan, vendte sin tennisketsjer om og pegede den mod en linjedommer, efter at doublen havde haft succes med en challenge.

Det fik stoledommer Mariana Alves til at indberette episoden for brud på det etiske regelsæt i turneringen.

Bøden er den største, der hidtil er givet til en mandlig spiller i dette års US Open.

Mike Bryan, der sammen med sin bror har vundet 16 grand slam-titler i karrieren, beklager episoden.

- Jeg undskylder for de krænkelser, det må have forårsaget. Vi vandt pointet, og min gestikulation var ment som en spøg, siger Bryan til New York Times.

- Men set i lyset af den seneste tids hændelser og det politiske klima kan jeg godt forstå, at min opførsel kan opfattes ufølsom. Jeg lover, at jeg aldrig vil gøre noget som det igen, siger han.

Lørdag blev syv personer dræbt i Texas i det seneste af flere masseskyderier i USA i år.

Mike og Bob Bryan vandt søndagens kamp med 4-6, 7-5, 6-3 over et spansk-argentinsk par og spillede sig i ottendedelsfinalen.

Mike Bryan vandt sidste år mændenes double i US Open med landsmanden Jack Sock.

I 2005, 2008, 2010, 2012 og 2014 vandt han turneringen sammen med tvillingbroren.