Pinlig præstation: Sikke en gang serbiske smæk

Så jo, Serbien var i fuld kontrol hele vejen igennem. Serbien havde kniven for struben, da de skulle vinde for at komme videre. Det var tydeligt. De ville det mest, de var bedst, og derfor kan der naturligvis absolut intet indvendes mod den serbiske sejr.

Gigantiske udfordringer

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen kunne ude fra sidelinjen konstatere, at hans hold fra stort set første minut havde gigantiske udfordringer i begge ender af banen, hvor de fysisk stærke serbere var klart bedre end Danmark og helt fortjent kunne gå til pause med en solid føring på 17-13.

Serbien dækkede godt op. Det skal de have. De var aggressive, de spillede med musklerne og sendte ofte to spillere frem for at slå det danske angrebsspil i stykker. Og det må man jo desværre sige lykkedes meget godt. Bagspillerne blev tacklet i samme sekund, som de modtog bolden - og derfor var de alt for ofte tvunget til selv at bære bolden op i fart, hvilket der sjldent kommer noget godt ud af.

Og minsandten om ikke også, at serberne var det klart bedst rent angrebsmæssigt. Så det så på alle måder ualmindelig tungt ud.

31-årige Andrea Lekic, der tidligere er kåret til verdens bedste kvindelige håndboldspiller, boltrede sig. Hun scorede, og hun spillede holdkammeraterne fri den ene gang efter den anden. Ofte fandt boldene fra Lekic vej ind til 0,1 ton tunge Dragana Cvijic inde på stregen.

Hun var altså en gigantisk mundfuld, selv for forsvarsspillere som Kathrine Heindahl og Anne Mette Hansen, der ellers nok ved, hvordan man uddeler i defensiven, men mægtige Cvijic kunne de ikke gabe over. Flere gange brugte hun ganske enkelt sin vægt til at vælte inde over stregen, og flere gange gav de to dommere fra Moldova hende et straffekast.