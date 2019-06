Pierre-Emile Højbjerg drømmer om OL i 2020

Midtbanespilleren håber, at U21-landsholdet kvalificerer Danmark til OL i Tokyo, for han vil gerne med.

OL-guld er i mange sportsgrene det ypperste, man kan vinde. Det gælder bare ikke i herrefodbold, hvor OL er en U23-turnering, der ikke er en del af Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) kalender.

Derfor er klubberne heller ikke tvunget til at afgive spillere til turneringen, der spilles samtidig med nationale og internationale klubturneringer.

Ikke desto mindre står OL alligevel højt på ønskelisten hos en af de danske A-landsholdsspillere.

Pierre-Emile Højbjerg vil nemlig gerne til OL i Tokyo næste år, og derfor håber han, at det danske U21-landshold med en god EM-slutrunde i de kommende uger kvalificerer Danmark til turneringen.

- Jeg forventer, at U21-landsholdet vinder EM. Ej. Jeg forventer, at de kvalificerer sig til OL, for det kunne jeg rigtig godt tænke mig at spille, siger Pierre-Emile Højbjerg.

Spillerne skal være født tidligst 1. januar 1997 for at opfylde kravene for at være U23-spiller ved OL. Det kriterium opfylder Højbjerg ikke. Men hvert land må have tre spillere, der er ældre, med til OL.

- Jeg må tage en af pladserne til spillere over U23, og så må jeg bare håbe, at Christian Eriksen, Simon Kjær eller Kasper Schmeichel ikke vil være med, siger Højbjerg.

Spørgsmål: Spiller U21-landsholdet også lidt for dig ved EM?

- Nej. De spiller for Danmark. Men OL i Japan - jeg har pakket min kuffert, griner Højbjerg.

Danmark kvalificerer sig til OL, hvis U21-landsholdet går videre fra gruppespillet ved det forestående EM.

Danmark kan ende med at spille en playoffkamp om en OL-billet, hvis Danmark bliver toer i sin gruppe - men ikke den bedste toer - og England samtidig går videre, da englænderne ikke kan kvalificere sig som selvstændig nation til OL, hvor Storbritannien stiller op.