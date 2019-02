Peter Sørensen om sin Hobro-debut: Helt perfekt

Hobro-anfører Jonas Brix-Damborg mener, at mandskabet gav den nye træner Peter Sørensen en perfekt start.

Hobro vandt søndag den første kamp under ledelse af den nye cheftræner, Peter Sørensen, der torsdag overtog efter fyringen af Allan Kuhn.

Hobro var Esbjerg overlegne og vandt fuldt fortjent 2-0 i 23. spillerunde af Superligaen. Vestjyderne skabte næsten ikke noget i løbet af kampen.

Peter Sørensen mener, at mindre sagtens kunne have gjort det.

- Jeg kunne sagtens have været tilfreds med sejren og pointene. Men jeg synes måden, som holdet udtrykte sig på, var helt perfekt, siger Peter Sørensen.

En af de nye implementeringer er, at spillerne skal turde fejle, samtidig med at der skal bringes mere energi ind i holdet.

- Spillerne turde at fejle. De havde modet til at spille, og kampen var fuld af energi og vilje, som jeg havde krævet på forhånd, siger Peter Sørensen.

Anføreren for Hobro, Jonas Brix-Damborg, lovpriser indsatsen og kalder den for den bedste start, som mandskabet kunne give til den nye chef.

- Vi kan vist godt kalde det en perfekt start. Der var intet at komme efter hverken omkring resultatet eller indsatsen.

- Når man laver en trænerfyring, så håber man på sådan en reaktion. Den her præstation giver ny tro på tingene, siger anføreren.

Esbjerg-anfører Markus Halsti er skuffet over vestjydernes nedsmeltning. Han anerkender dog Hobros genvundne energi, selv om Esbjerg var klar over, at modstanderen ville komme blæsende.

- Vi vidste, de ville komme med energi, men man er simpelthen bare nødt til at rose deres præstation.

- De stressede os og lukkede os godt ned, så vi skabte faktisk kun en chance i kampen. Det er ikke godt nok, men stor respekt for Hobros indsats, siger Halsti.

Hobros overbevisende præstation gav blot holdet den femte sejr i denne sæson.