Peter Møller trives hos Svendborg Rabbits

Landsholdsforwarden nyder at være i Svendborg Rabbits, og han glæder sig til at få oprejsning for onsdagens store nederlag til Horsens, når Wolfpack lørdag kommer til Svendborg.

Basketball: I onsdags tabte Svendborg Rabbits med hele 42 point, 64-106, hjemme til Horsens IC i topkampen mellem Basketligaens nummer to og tre. Efter sådan en øretæve får Rabbits-spillerne chancen for at komme ovenpå igen, når holdet lørdag klokken 15.00 spiller den sidste kamp i år. Det er B-ligaholdet BMS Herlev Wolfpack, der kommer til Svendborg.

- Det er rart hurtigt at komme i kamp igen, når man har tabt så stort, siger Peter Møller.

Den 24-årige landsholdsforward kom til Svendborg før denne sæson efter at have spillet fire sæsoner i USA. Inden han tog til USA, spillede han for Værløse og blev i sæsonen 2013/14 kåret til årets unge spiller i Basketligaen.

Han nyder at være en del af Svendborg Rabbits, hvor han er faldet godt til.

- Klubben fungerer godt, og vi har det godt sammen på holdet. Vi kæmper med hjertet. Ingen sviner hinanden til, selv om vi har tabt med 42 point, siger Peter Møller.

Lørdagens modstander bliver en noget mere overkommelig opgave end de seneste fire års DM-finalister fra Horsens. BMS Herlev Wolfpack spiller i B-ligaen, og Rabbits vandt i sæsonpremieren 88-66 i Herlevhallen over Wolfpack.

I den kamp scorede Peter Møller 14 point som en af fem spillere, der scorede et tocifret antal point. Netop den større bredde hos Rabbits i forhold til Wolfpack bør være en af de afgørende forskelle, selv om Wolfpack er et af de bedste hold i B-ligaen. Ulvene har vundet tre kampe, alle over B-ligahold. I onsdags tabte Wolfpack 78-107 hjemme til Randers Cimbria.

Rabbits skal desuden ramme bedre end i onsdags, hvor kaninerne kun ramte på en tredjedel af holdets skud. Rabbits ramte kun hver femte trepointskud. Peter Møller ramte kun på tre af 12 forsøg. Normalt rammer han cirka halvdelen af sine skud.

Der er gratis adgang til lørdagens kamp, hvor Svendborg Kommune er kampsponsor.