Peter Møller: Danmark er en attraktiv testmodstander

I efteråret hed testmodstanderne Slovakiet og Østrig. Torsdag gælder det en testkamp på udebane mod Kosovo for fodboldlandsholdet.

Selv om ingen af modstanderne for alvor får roligans til at klappe i hænderne, understreger DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, at Danmark er en attraktiv testmodstander for større fodboldnationer.

- Jeg kan sige, at vi er en attraktiv modstander. Der er mange gode hold, der gerne vil møde os qua vores gode resultater de seneste to år. Men vi skal også kigge på os selv og gøre alt, hvad vi kan for at komme med til EM.

- Vi har valgt at møde det hold, som i vores øjne giver den bedste sportslige optakt til kampen mod Schweiz, der er den allervigtigste landskamp i 2019. Der har Åge peget på Kosovo, og det bakker jeg selvfølgelig op om, siger Peter Møller før mødet med verdensranglistens nummer 130.

Tyskland var blandt andet en potentiel modstander for landsholdet i denne omgang, men det var blevet en for hård testmodstander.

Når Peter Møller snakker om Danmark som en attraktiv testmodstander, begrunder han det med, at hold fra den øverste hylde udviser interesse for at spille mod Åge Hareides mandskab.

- Jeg kan mærke, at vi er attraktive på de forespørgsler, vi får. Det er ikke kun til kampe i år. Der er allerede store hold, der giver udtryk for, at de gerne vil møde os i 2020 før EM.

- Jeg kan ikke fortælle, hvem det er, men det er hold, der sælger billetter. Og så kan jeg konstatere, at der er blevet lagt mærke til, hvem vi er, og at vi ikke har tabt i to år.

- Så det er med at få kabalen til at gå op, og så skal vi beslutte, hvem vi gerne vil møde - og om det skal være ude eller hjemme. Der er mange ting at tage hensyn til, men det er alt andet end lige positivt, at vi selv kan vælge modstandere, siger Peter Møller.

Nemme modstandere og deraf flere sejre i testkampe er af flere nationer blevet brugt som et middel til at komme højere op på verdensranglisten. Verdensranglisten afgør seedningslag ved VM og i VM-kvalifikationen.

Men hos DBU bruger man ikke point til verdensranglisten som en motivation til at spille mod mindre prominente nationer.

- Verdensranglisten er overhovedet ikke et parameter, vi vælger testmodstandere ud fra. Det er udelukkende ud fra de sportslige forberedelser.

- Vi skal også vælge modstander efter, hvordan vi udvikler holdet, og vi skal selvfølgelig også tænke på publikum, for der er nogle hold, som danskerne gerne vil se.

- Heldigvis har vi kvalificeret os til den øverste gruppe i Nations League. Så det kan godt være, at vi skal møde Kosovo nu, men der går ikke lang tid, før det er de helt store nationer, som venter, siger Peter Møller.

Testkampen ude mod Kosovo begynder klokken 19.