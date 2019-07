Per V. hos Næstved og overraskende håndtryk

OB-koryfæer som Michael Hemmingsen, Jacob "Gaxe" Gregersen og Michael Buchholtz blev for nylig verfet ud af 1. divisionsklubben Næstveds udenlandske ejere. Nu tager en ny fynbo chancen i klubben. Per V. Hansen Dos Santos havde dårligt sagt farvel til OB's Grand Old Masters-hold, før det nu er meddelt, at han er ny cheftræner i Næstved. Den 54-årige fynbo, der tidligere herhjemme blandt andre har trænet Marienlyst, Munkebo, Sorø samt Næstveds og Horsens AC's U19-hold, har DBUs Uefa & A-træneruddannelse, har boet i Brasilien i mange år og er brasiliansk gift. Han kan derfor let kommunikere med de mange nye, brasilianske spillere, der er kommet til Næstved. Per V. Hansen har været vidt omkring i sit fodboldliv og også selv tidligere spillet i eksempelvis OB, svenske Häcken samt spanske Malaga og været træner i Tahiti og Australien. Han var sidst i Næstved som træner for klubbens U19-hold fra 2007 til 2010.

Nicklas Helenius hilste overraskende for det utrænede øje på Holstein Kiels udskiftede forsvarsspiller Hauke Wahl, da OB-angriberen trippede for at komme på banen. De to har en fælles fortid hos Paderborn, så det var alligevel logisk nok.

Esbjergs træner John Lammers var også ude og tage temperaturen på konkurrenterne fra OB.

Holstein Kiel udskiftede et kvarter før tid hele fire mand og havde allerede skiftet to-tre forinden. Og det gik da også ud over tempoet til sidst.