Pensioneret Zimling bliver sportschef i 1. division

Torsdag blev det officielt, at Niki Zimling ikke fortsætter fodboldkarrieren i Sønderjyske, og fredag stod det så klart, at han stopper som aktiv, men bliver i fodboldens verden.

Således oplyser den nyoprykkede 1. divisionsklub Kolding IF, at klubben ansætter Zimling som sportschef.

- Vi synes, at det er et scoop for klubben, og er sikre på, at Niki med sin store erfaring kan være med til at løfte klubben til nye højder.

- Niki skal ikke kun udfylde rollen som sportschef, men bliver også mentor for klubbens dygtige spillere, siger bestyrelsesformand Claus Holm-Søberg i pressemeddelelsen.

Zimling, der nåede 24 A-landskampe for Danmark, sluttede karrieren med to år i Sønderjyske.

Tidligere har han optrådt for blandt andre Brøndby og Esbjerg samt de udenlandske klubber Udinese, Mainz 05, Club Brugge og Ajax.

- Med en lang karriere som professionel i ind og udland samt diverse landshold har jeg fået en masse erfaring, som jeg kan tage med mig over i mit nye job.

- Selv om jeg officielt stiller støvlerne på hylden, kommer jeg stadig til at trække i træningstøjet og være med omkring ungdommen og vores førstehold, siger den 34-årige Zimling.

Han tiltræder i jobbet 1. juli.