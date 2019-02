Patrick Nielsen skifter promotor og fortsætter karrieren

Efter 11 år hos tyske Team Sauerland skifter den danske bokser Patrick Nielsen promotor, så han fremover er i stalden hos den nystartede promotor Peder Forsman.

Det siger Patrick Nielsen til Ekstra Bladet.

- Jeg har jo været 11 år hos Sauerland, og der har ikke været noget der, men det er som om, vi er gledet fra hinanden på det seneste.

- Jeg vil jo gerne tilbage i Danmark og bokse nogle flere kampe. Det kan Peder tilbyde, og nu får jeg lov til at jagte min drøm igen, siger Patrick Nielsen til avisen.

Med promotorskiftet står det også klart, at 27-årige Patrick Nielsen fortsætter sin boksekarriere, hvilket har været usikkert siden nederlaget til Arthur Abraham i april sidste år.

Ifølge bokseren selv var han blevet lovet en revanchekamp, men den kom aldrig.

Nielsens nye promotor har allerede planlagt tre kampe. Den første bliver i maj i Aarhus mod en endnu ukendt modstander. Tre sejre til bokseren fra Albertslund skal bane vej for en titelkamp, siger Peder Forsman.

- Kampen efter de tre skulle gerne blive en titelkamp i starten af 2020, siger Forsman til Ekstra Bladet.

Patrick Nielsen har bokset 32 kampe som professionel. Han har vundet de 29, men tabt i sine seneste to kampe.

Inden kampen mod Arthur Abraham sidste år sagde Patrick Nielsen til Ritzau, at han ville stoppe karrieren, hvis han tabte til tyskeren. Allerede kort efter nederlaget fortalte han, at han alligevel overvejede at fortsætte karrieren.