Patrick Nielsen er for tung før MMA-kamp i KB Hallen

Bokseren Patrick Nielsen vejede 400 gram for meget, da han sammen med Mark O. Madsen blev vejet forud for MMA.

Patrick Nielsen skabte fredag drama, da han sammen med Mark O. Madsen skulle vejes forud for MMA-kampen mellem de to i KB Hallen i København lørdag aften.

Først dukkede bokseren ikke op til det aftalte tidspunkt for indvejningen, og da han endelig kom, vejede han 400 gram over de tilladte 75,5 kilo.

Det kommer til at koste ham en bøde, hvis han ikke inden for to timer kan smide de 400 gram. Ifølge BT og Ekstra Bladet bliver bøden på 200.000 kroner, som bliver trukket fra hans kamphonorar.

Mark O. Madsen klarede ved sin indvejning grænsen, da vægten viste 75,3 kilo.

Den tidligere bryder har tidligere sagt, at han vil kæmpe mod Patrick Nielsen, uanset hvad vægten siger.

Og det så heller ikke ud til, at Patrick Nielsen har intentioner om at forsøge at smide de 400 gram inden for to timer. Umiddelbart efter vejningen begyndte han at drikke vand.

Kampen mellem de to er en del af det MMA-stævne, der også kaldes "The Olympian Fight Night". Det foregår i KB Hallen, hvor der er plads til knap 3000 tilskuere.

Patrick Nielsen og Mark O. Madsen går i buret omkring klokken 23.30 lørdag aften. Det bliver Nielsens MMA-debut.