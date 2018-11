Parløbet fortsætter i toppen af Premier League, hvor både Manchester City og Liverpool vandt lørdagens kampe.

City var nådesløs i 4-0-sejren ude over West Ham, mens Liverpool igen måtte finde knofedtet frem for at få de tre point. Denne gang via 3-0 i Watford.

Dermed har de to tophold henholdsvis 35 og 33 point for 13 kampe.

Manchester United har 21 point efter 0-0 hjemme mod Crystal Palace og ligger nummer syv.

Senere lørdag tager Tottenham imod Chelsea i en kamp mellem rækkens nummer fire og tre.

I Watford stillede Liverpool til start i den mest offensive udgave med både Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino og Xherdan Shaqiri fra start.

Indledningsvis kostede det imidlertid balance på det gæstende mandskab, og kun marginaler forhindrede i to tilfælde Gerard Deulofeu i at bringe værterne foran i kampens første minutter.

Derefter fik Liverpool bedre udbytte af overvægten i boldbesiddelse - dog uden at komme til store chancer.

Liverpool-keeper Alisson Becker måtte endda frem med en god redning for at nægte Roberto Pereyra en scoring efter 39 minutter.

Kort efter var Mané og siden Salah tæt på for Liverpool i den livlige afslutning på første halvleg.

På det tidspunkt havde Manchester City forlængst afgjort sagerne.

West Hams nuværende manager, Manuel Pellegrini, gjorde Manchester City til mester tilbage i sæsonen 2013/14, men i London var gensynsglæden nok kort.

På 19 minutter havde David Silva og Raheem Sterling bragte City foran 2-0. Før pausen kom også Leroy Sane på tavlen og satte punktum for spændingen efter 34 minutter.

Tilbage i Watford var Jürgen Klopps mandskab således under pres fra anden halvlegs start.

Gæsterne satte sig på kampen, men manglede kreativt på midtbanen til at kunne nedbryde et godt organiseret og godt tilfreds Watford-hold.

Først efter 66 minutter fandt manager Jürgen Klopps mandskab endelig en vej igennem den gulklædte mur.

Mané firsttimede en indenomsstikning videre til Salah, som afsluttede med det samme og så bolden gå fra målmand Ben Foster og i mål til 1-0.

2-0 blev det efter 76 minutter, da højrebacken Trent Alexander-Arnold scorede på et veludført frispark. Først da virkede Watford knækket.

At Liverpool blev reduceret til ti mand efter rødt kort til anfører Jordan Henderson, gav Watford et ånderum og et par halve muligheder, før Roberto Firmino afsluttede et flot kontrastød til 3-0-scoring et minut før tid.

Slutminutter blev også i London brugt effektivt, hvor Leroy Sane også nettede i overtiden.