Par nummer 7 mister omgang på andendagen i Ballerup

Det traditionsrige par nummer 7 indfinder sig på en lidt skuffende fjerdeplads efter anden dag ved seksdagesløbet i Ballerup Super Arena.

Michael Mørkøv og makkeren Oliver Wulff er således en omgang efter deres største konkurrenter.

Dog mangler det danske par blot to point for at runde de 100, der bringer dem på omgangshøjde med de tre førende par.

Aftenens indledende jagt blev vundet af det belgiske par nummer 16 med Kenny De Ketele og Moreno De Pauw.

Med 15 omgange til mål iværksatte belgierne et stort angreb. Yoeri Havik fra det hollandske par nummer 1 og danske Marc Hester, der danner par nummer 9 med tyske Theo Reinhardt, gik med i angrebet.

Par nummer 7 forholdt sig overraskende passivt, og med fire omgange til mål måtte Mørkøv og Wulff se tre af deres største konkurrenter vinde en omgang.

Det danske par havde ikke tid til at genvinde omgangen og måtte derfor lide et nederlag i aftenens første jagt.

Både det hollandske par nummer 1 og det dansk-tyske par nummer 9 formåede at holde sig på omgangshøjde med belgierne.

Andendagen blev afsluttet med en jagt på 30 minutter.

Det førende belgiske par angreb ved startskuddet og tog en tidlig omgang. De øvrige toppar var dog ikke sene til at svare igen.

Med 13 minutter tilbage tog 7'erne sammen med blandt andet par nummer 16 endnu en omgang.

Efter førstedagen ligger par nummer 16 i spidsen med 83 point foran 1'erne og 9'erne på omgangshøjde.

Par nummer 7 indtager fjerdepladsen - én omgang efter de førende. Parret har 98 point og mangler dermed blot to point for at komme på omgangshøjde.