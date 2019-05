Palermo vinder anke og slipper for tvangsnedrykning

Fodboldklubben Palermo bliver i Serie B i den kommende sæson, efter at have vundet ankesag om økonomisk rod.

Den italienske fodboldklub Palermo slipper for at tilbringe den kommende sæson i landets tredjebedste række.

Klubben var ellers blevet tvangsnedrykket til Serie C af Det Italienske Fodboldforbund (FIGC), men ankede, og forbundet meddeler ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det har omgjort dommen.

I stedet fratrækkes klubben 20 point og slutter dermed på 11.-pladsen i Serie B.

Palermo endte ellers på tredjepladsen i Serie B og skulle derfor spille playoffkampe om oprykning til landets bedste række, men det bliver der ikke noget af nu.

Desuden skal klubben betale en bøde på 500.000 euro - svarende til omkring 3,7 millioner kroner.

Hele sagen sker som følge af økonomisk og ledelsesmæssig rod i klubben.

- Klubben er blevet sanktioneret for en række ledelsesmæssige uregelmæssigheder af tidligere ledere, lød det fra FIGC ifølge Reuters, da den første dom faldt over klubben i sagen.

Klubbens forrige ejer var Maurizio Zamparini, og han solgte klubben i december i fjor til en britisk kapitalgruppe for ti euro.

Tre måneder senere blev ejerskabet af Palermo overført til to af Zamparinis samarbejdspartnere, men i starten af maj blev klubben så overtaget af det italiensk baserede selskab Arkus Network.

I 2017 blev et salg af klubben til den amerikanske forretningsmand Paul Baccaglini afvist af Zamparini, fire måneder efter at betingelserne for handlen var indgået.

Maurizio Zamparini har været i spidsen for Palermo i 16 år, og i den periode har over 40 trænere været i klubben.

På grønsværen har det også været turbulent for klubben i de seneste sæsoner.

2013 bød på nedrykning fra Serie A, men sæsonen efter rykkede Palermo op.

Klubben undgik med nød og næppe nedrykning i 2016 efter en sæson med syv trænere, hvoraf to af trænerne var ansat i to perioder hver, og sæsonen efter rykkede Palermo så ned i Serie B.