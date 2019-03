Basketball: Svendborg Rabbits er på vej mod en vanskelig kvartfinale. Det er konklusionen efter torsdagens nederlag i den vigtige basketligakamp i Arena Næstved, hvor hjemmeholdet vandt 95-74.

Dermed har Næstved overtaget tredjepladsen fra Rabbits før sidste runde, og Rabbits ligger nu til en kvartfinale mod Randers, som Rabbits har tabt to gange til på hjemmebane inden for den seneste måned.

Rabbits har fortsat en spinkel mulighed for at få tredjepladsen, men det kræver to ting: Rabbits-sejr hjemme over ligaens nummer to, Horsens, på mandag og et Næstved-nederlag hjemme til Bakken Bears fredag 15. marts i en kamp, hvor Bakken, der allerede har sikret sig førstepladsen, mindre end et døgn forinden er kommet hjem fra en Europa Cup-kamp i Israel.

Faktisk risikerer Rabbits at ryge ned på femtepladsen og miste hjemmebanefordelen i kvartfinaleserien, hvor der spilles bedst af fem kampe. Hvis Rabbits taber til Horsens og Randers torsdag 14. marts vinder hjemme over Horsens, vil Randers blive nummer fire og Rabbits nummer fem.