På juleferie med sejr: Svendborg Rabbits fik styr på ulvekoblet til sidst

Basketball: Svendborg Rabbits kan med ro i sindet drage på juleferie efter en hjemmesejr på 90-76 over B-ligaholdet BMS Herlev Wolfpack. Sejren kom dog først i hus i fjerde periode, som Rabbits vandt 30-18. Ulvekoblet fra hovedstaden bed Rabbits i haserne indtil de sidste fem minutter.

- Vi gav dem lidt for mange lette point. Vi havde kun speederen nede i to minutter ad gangen i stedet for at spille med fuld speed i alle 40 minutter, sagde den 23-årige landsholdsguard Sebastian Åris, der blev Rabbits-topscorer med 21 point.

Rabbits kan holde jul på tredjepladsen efter en halvsæson med ni sejre og tre nederlag. Kun de vante tophold Bakken Bears og Horsens IC har besejret Rabbits, der lørdag var uden to af holdets amerikanske spillere, Jeremiah Ingram og Brandon Norfleet.

- Det er okay at være nummer tre på nuværende tidspunkt med de forudsætninger, vi har haft. Når vi får et fuldt hold til rådighed, så kan vi også godt spille lige op med Bakken og Horsens, mener Sebastian Åris, der vanen tro var fuld af energi på banen.

- Jeg prøver at bringe så meget energi som muligt til holdet, især i forsvaret. Så er jeg lidt ligeglad med, hvem der scorer pointene for os, så længe vi scorer flere end de andre, sagde Sebastian Åris.