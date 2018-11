PSG's milliardprojekt snuser til CL-fiasko

Da Qatar Sports Investments i 2011 købte aktiemajoriteten i Paris Saint-Germain, blev der ikke lagt skjul på ejernes ambitiøse målsætning.

Den franske hovedstadsklub skulle manifestere sig i den absolutte top af europæisk fodbold. Underforstået skulle Champions League-pokalen til byernes by.

Siden er kæmpe millionindkøb, sågar milliardindkøb, blev tilføjet truppen for at nå målet. Ifølge transfermarkt.com er der blevet hentet spillere for godt 8,2 milliarder kroner siden sommeren 2011.

Men succesen uden for den hjemlige liga er udeblevet.

Holdet er ikke kommet længere end til kvartfinalen i Champions League, og nu står klubben på randen af en gedigen europæisk fiasko.

Et nederlag onsdag hjemme til sidste sæsons tabende finalist i turneringen, Liverpool, samtidig med at Napoli hjemme slår Røde Stjerne, vil sende pariserne ud allerede efter gruppespillet i denne sæson.

Et exit og en sandsynlig tur over i Europa Leagues knockoutfase som treer i gruppen er milevidt fra ambitionerne og helt ude af trit med klubbens selvforståelse.

Kampens betydning forsøges da heller ikke dæmpet af PSG-træner Thomas Tuchel.

- Det er en afgørende kamp i en meget, meget kompliceret gruppe, siger den tyske træner, der kom til i sommer, ifølge nyhedsbureauet AP.

Regnestykket er dog ikke kompliceret for PSG, der skal vinde. Holdet har fem point, mens Liverpool og Napoli begge har seks. Røde Stjerne har fire point.

Vinder Liverpool i Paris, mens Napoli lever op til favoritværdigheden hjemme mod Røde Stjerne, kan PSG skrive endnu en brast CL-drøm på meritlisten, selv om der mangler en runde af gruppespillet.

Et exit vil være ekstra ærgerligt i denne sæson, fordi sædvanlige overmænd fra Real Madrid og Barcelona samt storklubben Bayern München er et pænt stykke fra de foregående sæsoners niveau.

Og PSG-anfører Thiago Silva er udmærket klar over, at modstanderen ikke er hvem som helst.

- Vi skal spille rigtig godt for at slå Liverpool. En gennemsnitlig præstation vil ikke være nok mod sådan et hold, siger han til klubbens hjemmeside.

- Vi taler om et hold fra øverste hylde, og vi skal være perfekt forberedt. Det er en afgørende kamp.

I modsatte lejr vil et nederlag give et stort pres inden sidste runde, hvor Liverpool i så fald kan være tvunget til at slå Napoli hjemme for at avancere.

Men manager Jürgen Klopp har stor tiltro til sit hold.

- Jeg tror ikke, der findes en modstander i verden, hvor man på forhånd ville sige, "der har Liverpool ikke en chance", siger han ifølge AFP.

Kampen mod Liverpool er yderligere blevet besværliggjort af, at verdens to dyreste fodboldspillere, Neymar og Kylian Mbappé, har døjet med skader. Det vil være en enorm svækkelse af PSG-offensiven, hvis de to ikke er med.

Skal man tro cheftræner Thomas Tuchel, tyder meget dog på, at de begge bliver klar.

- Det vil være godt for os, og jeg tror, de kan spille, siger han ifølge AFP.

Også Tottenham med danske Christian Eriksen er under pres. Holdet har brug for en sejr hjemme over Inter, hvis man vil have en realistisk chance for avancement.