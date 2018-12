PSG udelukker kritisk sportsavis fra pressemøde

Den franske sportsavis L'Equipe er havnet i den sorte bog hos fodboldklubben Paris Saint-Germain efter at have set med kritiske øjne på storklubbens forhold til Financial Fair Play.

Mandag var avisen ikke velkommen, da PSG holdt pressemøde forud for tirsdagens Liga Cup-kamp mod Orleans. Det oplyser avisen i en erklæring.

Avisen mener, at den er blevet udelukket efter at have trykt en artikel med rubrikken "Financial Fair Play: PSG er under pres for at sælge Kylian Mbappé eller Neymar, hvis klubben bliver straffet".

- Vi ærgrer os over beslutning fra PSG, men vi vil fortsætte med at informere vores læsere om de seneste nyheder fra klubben.

I sidste uge blev en journalist fra L'Equipe også forhindret i at stille et spørgsmål forud for Champions League-kampen mod Røde Stjerne.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) indførte begrebet Financial Fair Play i 2010 for at bekæmpe stigende gæld blandt fodboldklubber. Financial Fair Play er en række økonomisk regler, som klubberne skal overholde.

Hele grundidéen er, at klubberne ikke må bruge flere penge, end de tjener.

Med milliardkøb af både Neymar og Mbappé stiller L'Equipe spørgsmålet, om PSG er rentabel, hvis ikke klubbens stenrige ejere skyder penge ind i klubben på en kreativ og muligvis ulovlig måde.

Aktuelt undersøges det, om PSG har brudt reglerne for Financial Fair Play.