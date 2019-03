PSG-stjernerne er med på FC Københavns straffesparksmode

Det kan være svært at blive enige om, hvem der skal sparke straffespark - også når man hedder Kylian Mbappe og Angel Di Maria.

Paris Saint Germain fik i søndagens opgør mod Marseille tildelt et straffespark i dommerens overtid.

På det tidspunkt var hovedstadsklubben foran med 3-1 blandt andet på to mål af Angel Di Maria, hvorfor han gerne ville tage sig af straffesparket for at fuldende sit hattrick.

Den plan var parisernes sædvanlige straffesparksskytte, Kylian Mbappe, ikke med på. Han tog bolden til sig, men endte med at brænde fra ellevemeterpletten.

I FC København har der også af flere omgange været tvivl om skyttehierakiet - senest mod Vejle og i forårets første spillerunde mod OB.

Begge gange har holdets vanlige sparker Robert Skov eksekveret stensikkert og sat facit under, at den diskussion skal stoppe.

Se i klippet ovenfor hvordan PSG-stjernerne diskuterer på ægte FCK-manér.